28 gennaio 2009: Beckham segna il suo ultimo gol con la maglia del Milan

Oggi, 28 gennaio 2026, sono esattamente 17 anni dall'ultima rete di David Beckham con la maglia del Milan. Il fuoriclasse inglese trascorse due esperienze da sei mesi in rossonero tra il 2008 e il 2009 e giocò in totale 33 presenze segnando due gol. La sua seconda parentesi fu condizionata da un grave infortunio al tendine d'Achille. Il 28 gennaio 2009 Beckham segnò la rete del vantaggio contro il Genoa che poi pareggiò nei minuti finali con Milito.

Questo il tabellino di quel match valido per la 21^ giornata di Serie A:

MILAN-GENOA 1-1

RETI: 33’ pt Beckham (M), 42’ st Milito (G)

MILAN (4-3-2-1): Abbiati; Zambrotta, Maldini, Favalli, Jankulovski; Beckham (26’ st Flamini), Pirlo, Ambrosini; Seedorf (34’ st Senderos), Kakà; Pato (30’st Ronaldinho). Allenatore: Ancelotti. In panchina: Dida, Antonini, Inzaghi, Shevchenko.

GENOA (3-4-1-2): Rubinho; Biava, Bocchetti, Criscito; Mesto, Milanetto, Juric, Modesto (1’ st Jankovic); Thiago Motta (46’ pt Vanden Borre); Milito, Scull (18’st Palladino). Allenatore: Gasperini. In panchina: Scarpi, Sokratis, Rossi, Olivera.

ARBITRO: Gervasoni di Molfetta (Giordano e Ghiandai, IV uomo Brighi)

Note: ammoniti Juric (G), Criscito (G), Favalli (M), Beckham (M), Ambrosini (M), Biava (G), Zambrotta (M), Flamini (M), Maldini (M)