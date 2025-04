29 aprile 1998: l'ultima presenza di Savicevic in maglia rossonera

Il 29 aprile 1998, Dejan Savicevic giocò la sua ultima partita con la maglia del Milan: era la finale di ritorno di Coppa Italia in casa della Lazio e il montenegrino partì titolare, ma fu costretto a chiedere il cambio al 31' per infortunio. La sfida si concluse 3-1 per i biancocelesti che alzarono così il trofeo (l'andata a San Siro era finita 1-0 per il Diavolo grazie ad un gol di Weah).

Questo il tabellino di quella partita:

LAZIO-MILAN 3-1

Reti: 46' Albertini, 55' Gottardi, 58' rig. Jugovic, 65' Nesta

: Marchegiani, Grandoni (50' Gottardi), Nesta, Negro, Favalli, Fuser, Venturin, Jugovic, Mancini (88' Lopez), Nedved (92' Marcolin), Casiraghi. All.: Eriksson

MILAN: S. Rossi, Daino, Desailly, Costacurta, P. Maldini, Ba (67' Ganz), Albertini, Donadoni, Ziege, Savicevic (31' Kluivert, 50' Maini), Weah. All.: Capello

Arbitro: Treossi

Espulsi: 80' Desailly II, 80' Fuser