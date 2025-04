29 aprile 2001: Boban gioca la sua ultima partita con il Milan

Il 29 aprile 2001, in occasione di un Milan-Verona valido per la 28^ giornata di Serie A, Zvonimir Boban ha giocato la sua partita con la maglia rossonera: il croato entrò in campo al 60' al posto di Giunti. Il match si concluse 1-0 per il Diavolo grazie ad un gol su rigore al 69' di Andriy Shevchenko.

Questo il tabellino di quella partita:

MILAN-HELLAS VERONA 1-0

Reti: 69' rig. Shevchenko



MILAN: S. Rossi, Helveg, Costacurta, P. Maldini, Coco, Gattuso, Giunti (60' Boban), Kaladze, Serginho, Bierhoff (74' Guglielminpietro), Shevchenko. All.: Tassotti. DT: C. Maldini

HELLAS VERONA: Ferron, Oddo, Gonnella, Laursen, Teodorani, Seric, G. Colucci (46' Salvetti), L. Colucci, Italiano (76' Melis), Bonazzoli, Mutu (51' Cossato). All.: Perotti

Arbitro: Paparesta