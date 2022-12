29 dicembre 2003, Roberto Baggio annuncia l'addio al calcio

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il 29 dicembre 2003 Roberto Baggio ha annunciato ufficialmente che alla fine della stagione avrebbe dato l'addio al calcio. "La mia carriera - ha detto Baggio - è stata condizionata dagli infortuni che in tutti questi anni mi hanno costretto ad avere una corsa squilibrata. Ed una corsa tanto squilibrata mi provoca sempre più fastidi, che alla mia età sono sempre più difficili da combattere". All'epoca al Brescia, Roby Baggio avrebbe poi giocato la sua ultima partita il 16 maggio 2004 a San Siro contro il Milan (il match finì 4-2 per i rossoneri). 205 le reti realizzate in Serie A: meglio di lui hanno fatto solo Piola, Nordahl, Meazza e Altafini. Le sue squadre di club sono state il Vicenza, la Fiorentina, la Juventus, il Milan, il Bologna, l'Inter e il Brescia.