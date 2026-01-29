29 gennaio 2012: l'ultimo gol in rossonero di Massimo Ambrosini
Il 29 gennaio 2012, in occasione di un Milan-Cagliari valido per la 20^ giornata di Serie A, Massimo Ambrosini ha segnato la sua ultima rete in maglia rossonera: l'ex centrocampista e capitano milanista siglò al 75' il gol del definitivo 3-0. Di Ibrahimovic e Nocerino le altre reti del Diavolo.
Questo il tabellino del match:
MILAN-CAGLIARI 3-0
MILAN (4-3-1-2): Abbiati; Abate, Nesta, Mexes, Mesbah; Emanuelson, Van Bommel, Nocerino; Seedorf (22' st Ambrosini); Robinho (17' st El Shaarawy ), Ibrahimovic (39' st Inzaghi). A disp.: Amelia, Bonera, Zambrotta, Maxi Lopez. All.: Allegri
CAGLIARI (4-3-1-2): Agazzi; Pisano (8' st Thiago Ribeiro), Canini, Astori, Agostini; Dessena, Ekdal, Nainggolan (21' st Conti); Cossu (12' st El Kabir); Pinilla, Ibarbo. A disp.: Avramov, Gozzi, Perico, Larrivey. All.: Ballardini
Arbitro: Brighi
Marcatori: 32' Ibrahimovic, 39' Nocerino, 30' st Ambrosini
Ammoniti: Van Bommel, Nesta (M)
