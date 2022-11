29 novembre 2005: Milan-Brescia 3-1, l'ultimo gol in rossonero di Vieri

MilanNews.it

Il 29 novembre del 2005 Christian Vieri mise a segno il suo ultimo gol con la maglia del Milan. Nel match di Coppa Italia, valevole per gli ottavi di finale, l'attaccante italiano firmò il gol che chiuse la partita al 68'. In rossonero, l'attaccante italiano non visse un'avventura indimenticabile segnando 2 gol in 14 presenze in sei mesi.