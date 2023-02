MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il 3 febbraio 2013, Mario Balotelli ha giocato la sua prima partita ufficiale con la maglia del Milan: era un Milan-Udinese valido per la 23^ giornata di Serie A e in quella partita l'attuale attaccante del Brescia segnò anche i suoi primi due gol in rossonero (2-1 per il Diavolo il risultato finale).