A. Serena: "Il Milan è uscito sconfitto, non demoralizzato"

Aldo Serena, ex attaccante rossonero, ha parlato così del Milan di Pioli al Corriere della Sera: "L’allenatore è esperto, certi momenti oramai è in grado di gestirli. Il Milan è uscito sconfitto, non demoralizzato. Ha perso perché ha valutato male la protezione sulla sinistra con Theo Hernandez. I rossoneri però hanno giocato, soprattutto nel primo tempo con tanti inserimenti di Leao. Poi avevano anche delle assenze molto pesanti".