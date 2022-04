A. Serena sul Milan: "Deve ritrovare i gol degli attaccanti e l'imprevedibilità di Leao"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In merito al momento del Milan, l'ex attaccante rossonero Aldo Serena ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Deve trovare il modo di recuperare i gol degli attaccanti, con nuove combinazioni per mandare in porta Giroud. Lavora troppo di sponda, spalle alla porta: la squadra deve metterlo nelle condizioni di segnare di più, con cross tagliati dalla trequarti o con altri sviluppi di gioco inediti. Dovrebbe poi recuperare l’imprevedibilità di Leao, che è un po’ mancato nelle ultime gare, e la qualità di Brahim. Senza Ibra e Rebic Pioli ha avuto anche meno opzioni. In generale li trovo meno lucidi ed efficaci nell’intercettare palla e ripartire: prima era una loro prerogativa. Non credo invece al peso delle responsabilità. È vero semmai che nello stesso momento Simone Inzaghi aveva un Perisic esaltante e Barella recuperato al top".