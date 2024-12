A volte ritornano: San Siro pronto ad accogliere Balotelli da avversario

Manca sempre meno a Milan-Genoa, match valido per la 16ª giornata di Serie A 2024/25 che si giocherà allo stadio Meazza di Milano domenica 15 dicembre, alle ore 20:45. I rossoneri di Fonseca sono rimasti imbattuti in 12 delle ultime 13 sfide di campionato contro il Genoa (9V, 3N); l’unico successo rossoblù nel parziale è un 2-1 dell’8 marzo 2020, con le reti di Goran Pandev e Francesco Cassata (Zlatan Ibrahimovic per i rossoneri).

LA CURIOSITA'

Mario Balotelli può tornare a giocare a San Siro in Serie A a distanza di oltre otto anni dall’ultima volta (14 maggio 2016, Milan-Roma); il giocatore del Genoa non è andato a segno nei tre incroci contro il Milan nella competizione (tutti da subentrato) e in questo torneo è uno dei sei attaccanti con almeno cinque presenze senza mai centrare lo specchio della porta avversaria (insieme a Gabrielloni, Vignato, Maric, Arnautovic e Felici).