Abbiati non ha dubbi: "Il dirigente lo farei solo per il Milan, non mi vedo in un’altra società"

L'ex rossonero Christian Abbiati, intervistato da tuttomercatoweb.com, ha commentato così la sua esperienza da dirigente del Milan nella scorsa stagione: "E' stata unìesperienza bella, importante. Sapendo che ci sarebbe stato il passaggio di proprietà ho preferito aspettare senza rinnovare: mi sembrava più corretto fare così. Non volevo essere un peso. Nuova avventura da dirigente? No. Il dirigente lo farei solo per il Milan, che per me ha rappresentato tantissimo. Non mi vedo in un’altra società. O il Milan, o niente”.