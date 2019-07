Acerbi: "Mihajlovic non deve mollare. Deve vivere serenamente e pensare positivamente, come se non avesse quello che ha"

L'ex difensore del Milan, ora della Lazio, Francesco Acerbi ai microfoni di Sky Sport ha parlato così di Mihajlovic: "Gli faccio un grosso in bocca al lupo, gli ho scritto anche per messaggio. Non deve mollare, deve avere forza e coraggio sono cose giuste ma sono frasi fatte. Lui è già così. Non deve pensare a quello che ha, vivere serenamente e pensare positivo anche se è una brutta bestia. È quello che gli ho detto”