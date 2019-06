Addio Bakayoko: ecco cosa perde il Milan

Un addio prevedibile, ma comunque sofferente per i tifosi quello tra Bakayoko e l’AC Milan. Il centrocampista francese, nel ruolo di play davanti alla difesa, è stato determinante nella stagione appena terminata, andiamo ad analizzare i suoi dati statistici e che cosa perde il Milan dopo il suo addio.

A livello complessivo, tra Campionato e Coppe, Bakayoko ha collezionato 48 presenze di cui 42 da titolare. Ha calcato il campo per una media totale di 74.7 minuti a partita, uno dei più utilizzati in assoluto da Gennaro Gattuso. Ha realizzato un gol, nel derby, ed un assist, ma spiccano sicuramente le sue statistiche difensive. Ha una media di 8.1 contrasti vinti a partita e di 4.5 palle recuperate. Parecchio abile anche nella gestione del pallone ha subito mediamente 2.3 falli a partita. Carattere e fisico per il francese, ma mai frenesia, nonostante il ruolo, ha collezionato solo 6 ammonizioni in tutto lo scorso Campionato. Una perdita dunque importante per quello che sarà il centrocampo di Marco Giampaolo.