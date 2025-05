Ag. Donnarumma: "Rinnovo con il PSG? Non abbiamo fretta. Dall'Inter non è arrivato nulla"

Nella finale di Champions League in programma sabato a Monaco di Baviera ci sarà un italiano che farà di tutto per non far vincere la coppa più ambita all'Inter: Gianluigi Donnarumma, leader della Nazionale di Luciano Spalletti, campione d'Europa e perno del PSG di Luis Enrique.

"Sarà una finale bellissima - spiega attraverso le colonne di Tuttosport Enzo Raiola, procuratore dell'ex Milan -. Seppur con percorsi diversi, sono arrivate meritatamente in fondo. L’Inter è partita subito benissimo, mentre per il PSG è stata una strada più in salita, visti i risultati iniziali. Nei quarti e in semifinale hanno dimostrato qualcosa in più delle rivali".

L'agente, poi, interpellato sulle questioni legate al rinnovo contrattuale con i parigini e sul futuro in generale di Gigio spiega: "Per il rinnovo abbiamo rimandato tutto, forse anche solo per scaramanzia, vista la moltitudine di partite. Non abbiamo nessuna fretta, c’è una buona relazione con la società, Gigio sta bene a Parigi e il contratto scadrà nel 2026. Le voci sull'Inter? Fanno solo piacere gli apprezzamenti di club importanti. Preciso però che dai diretti interessati non è arrivato nulla. Gigio è felice al PSG. Poi chiaramente, qualora non dovessimo trovare un accordo, valuteremmo altre strade. Senza escludere nulla. Sarebbe fondamentale il progetto".