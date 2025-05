Il Comitato Olimpico conferma la squalifica di Fonseca: nove mesi di stop

Il Comitato Olimpico e Sportivo Nazionale Francese (CNOSF) ha confermato ufficialmente la squalifica di Paulo Fonseca, respingendo il tentativo di conciliazione presentato dal tecnico dopo la decisione della Commissione Disciplinare della LFP dello scorso 5 marzo.

Il tecnico portoghese, attualmente alla guida del Lille, era stato sanzionato con nove mesi di sospensione per motivi disciplinari, in una vicenda che aveva sollevato diverse polemiche nel panorama calcistico transalpino.

Fonseca aveva scelto di adire il CNOSF, non per mettere in discussione i fatti contestati, ma – come chiarito nel comunicato ufficiale – “conformemente alla legge, nell’ambito di un tentativo di conciliazione con la LFP. Tale procedura non mirava in alcun modo a contestare i fatti contestati, ma rispondeva a una volontà di trasparenza e responsabilità.”

Con la conferma della sospensione, il tecnico resterà lontano dal campo fino a dicembre 2024, salvo ulteriori sviluppi. Una tegola pesante per il Lille, che dovrà affrontare l’inizio della prossima stagione senza il proprio allenatore in panchina.

Il club, al momento, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito al futuro immediato della guida tecnica, ma non è escluso che possa essere nominato un tecnico ad interim o che si stia già valutando una soluzione alternativa interna.