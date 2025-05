Braglia sul Milan: "Serio candidato a vincere lo Scudetto il prossimo anno"

L'ex portiere Simone Braglia è stato ospite di Maracanà, trasmissione di TMW Radio.

Valzer delle panchine, Roma-Gasp ma anche la Juve c'è ora:

"Gasperini? La soluzione ideale sarebbe la Juventus. Se va via Inzaghi poi, Fabregas va all'Inter".

Allegri bis al Milan. Come lo vede?

"Dipende chi confermeranno in rosa. Io il Milan lo vedo come seria candidata a vincere lo Scudetto il prossimo anno. Sebbene Allegri abbia fallito la sua esperienza alla Juve, va ricordato che era un uomo solo al comando. Ora ha Tare, uno di leadership che non aveva alla Juve. Per me è uno sposalizio che darà frutti".