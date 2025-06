Amelia: "Theo via dal Milan? Andrei dritto su Udogie"

vedi letture

Ai microfoni di Tuttosport, Marco Amelia, ex portiere rossonero, ha parlato così di alcuni giocatori del Milan: "Il talento di Leao non si discute, con Max può crescere ancora. Per me Allegri lo metterà più vicino alla porta, schierandolo da seconda punta. Avanzandolo di dieci metri il Milan creerà e avrà un sacco di occasioni in più. Via Theo? Mi piace molto Udogie. Ha grande velocità e una gamba importante. Andrei dritto su di lui.

Maignan? Prenderei un top come Donnarumma, anche se capisco che sia difficile un ritorno (ride, ndr). Ci sono, però, elementi come Svilar e Carnesecchi che, qualora Maignan decidesse di non rinnovare, potrebbero essere all’altezza del compito di difendere la porta rossonera. Davanti invece darei un’altra chance a Jovic al fianco di Gimenez e Leao".