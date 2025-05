Juventus, per Repubblica Stefano Pioli è un nome forte per la panchina bianconera

vedi letture

Il valzer delle panchine in Serie A entra nel vivo con importanti sviluppi che riguardano Roma, Juventus e Atalanta. Dopo la conferma di Antonio Conte al Napoli, con un rinnovo di contratto che testimonia un progetto ambizioso, anche la panchina giallorossa ha trovato il suo condottiero: sarà Gian Piero Gasperini. La parola data dall'ex tecnico dell'Atalanta a Claudio Ranieri, con cui vanta un solido rapporto di stima, e alla famiglia Friedkin si è concretizzata nel tanto atteso sì. Non è bastato il disperato tentativo della Juventus, neppure la prospettiva di ingenti investimenti per rinforzare la rosa è riuscita a scalfire la decisione di Gasperini di sposare il progetto romanista.

Nonostante Igor Tudor sia ancora sotto contratto con la Juventus, la dirigenza bianconera sembra orientata verso un altro profilo, scrive oggi Repubblica: Stefano Pioli. L'ex allenatore del Milan, legato all'Al-Nassr fino al 2027, è un nome forte per la panchina bianconera, segnando un suo ritorno in Italia. Tuttavia, la Juventus non è l'unico club interessato a Pioli: anche l'Atalanta lo considera la prima scelta per la successione di Gasperini, con un occhio di riguardo anche verso Thiago Motta.

Per la Juventus resta viva anche la pista che porta a Roberto Mancini. L'ex ct della Nazionale, già considerato in passato, rappresenta un'opzione di grande esperienza e curriculum. Juventino di vecchia data, nonostante la sua lunga parentesi sulla panchina dell'Inter, Mancini potrebbe rappresentare la sorpresa per la guida tecnica bianconera. Il panorama delle panchine di vertice della Serie A si ridisegna, promettendo una stagione ricca di novità e sfide avvincenti.