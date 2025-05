Ag.Donnarumma sulle voci sull'Inter: "Fa piacere l'apprezzamento di club importanti. Senza rinnovo con il PSG non escludiamo nulla"

Enzo Raiola, agente di Gianluigi Donnarumma, ha parlato così a Tuttosport delle voci di mercato su un possibile futuro all'Inter dell'ex portiere rossonero: "Fanno solo piacere gli apprezzamenti di club importanti. Preciso però che dai diretti interessati non è arrivato nulla. Se il suo passato al Milan potrebbe essere un problema? Non ci abbiamo proprio pensato, perché Gigio è felice al Psg. Poi chiaramente, qualora non dovessimo trovare un accordo per il rinnovo (contratto in scadenza nel 2026, ndr), valuteremmo altre strade. Senza escludere nulla.

Sarebbe fondamentale il progetto, come accaduto negli scorsi anni col Psg. Guardandoci indietro quella scelta lo ha premiato, con campionati vinti e la finale di Champions.



L’Inter lo segue da quando era giovanissimo, Gigio lo avevano visionato tutti, anche Genoa, Juventus e Inter. Fino ai 14 anni non poteva lasciare la Campania, la sua regione, per via delle regole imposte. La spuntò il Milan grazie a Bianchessi e a Galliani. Fecero capire alla famiglia cosa avrebbero potuto dare a Gigio e convinsero tutti".