Al-Nasr Dubai, Maiorino è il nuovo direttore sportivo: lavorò nel Milan dal 2005 al 2017

È ufficialmente iniziata una nuova avventura per Rocco Maiorino, ex ds del Milan annunciato come nuovo direttore sportivo dell’Al Nasr di Dubai, da non confondere con i sauditi dell’Al Nassr, squadra di Cristiano Ronaldo per intenderci.

Un viaggio sempre verso Oriente, dato che a Gennaio aveva già assunto il compito di responsabile dello sviluppo dell’Under-16 dell’Arabia Saudita.

Ora invece lo attendono gli Emirati Arabi, dove troverà un’isola in cui si è parlato e in cui si parla ancora italiano. Tra le fila dei biancazzurri figura infatti Manolo Gabbiadini, che ha sposato il progetto nel 2023, riuscendo anche a segnare 11 gol nello scorso campionato. In passato invece uno dei primi a fare questo tipo di esperienza fu Luca Toni, che nel 2012 visse una parentesi di qualche mese proprio con la squadra di Dubai. in panchina invece, tra fine 2017 ed inizio 2018 si era seduto Cesare Prandelli.

Ora starà a Maiorino proseguire la striscia di italianità che è stata tracciata negli anni. L’ultima esperienza in un club all'estero era stata in Spagna con il Las Palmas nel 2019-20 sempre come direttore sportivo. Precedentemente ricordiamo invece il lungo periodo di militanza al Milan, dove ha lavorato per ben 12 anni, dal lontano 2005 fino al 2017.