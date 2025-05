Monza, Nesta: "Stagione da dimenticare? Al Milan dopo Istanbul c'è stata Atene..."

vedi letture

Gli ex

Ieri alle 23:10 Gli ex

Intervistato da SportMediaset, Alessandro Nesta, ex giocatore rossonero e attuale tecnico del Monza, ha dichiarato in vista della sfida di sabato con il Milan: "Chiederò di fare una buona partita. Siamo retrocessi ma ci teniamo a finire bene. Andiamo a San Siro contro un grande avversario. Speriamo di fare una buona figura".

Sul Milan: "Ci sarà contestazione? Dispiace per il momento del Milan. Dispiace perchè sono stato talmente bene in rossonero, il Milan mi rimarrà sempre nel cuore, mi ha dato la possibilità di vincere quello che ho vinto. Sarò sempre grato al Milan. Mi spiace per la contestazione, spero che questa situazione duri poco e che risolvano tutto".

Sulla retrocessione: "E' andata così, a fine campionato farò le mie riflessioni su cosa ho fatto bene e cosa no.

Sul futuro: "Futuro? Nessun incontro in programma con la società per ora".

Sulla stagione: "Cosa mi ha segnato? Al Milan ho perso la finale a Istanbul, però poi c'è stata Atene. Questo mi ha insegnato tanto. Quando rimani ferito devi reagire. Le cose possono andare male ma poi bisogna ripartire".