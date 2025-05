L'ex Milan Rocco Maiorino è il nuovo direttore sportivo dell'Al-Nasr

In un post social pubblicato nelle scorse ore sui propri canali ufficiali, l'Al-Nasr di Dubai ha presentato l'ex Milan Rocco Maiorino come nuovo direttore sportivo del Club. Di seguito quanto si legge: "Al-Nasr Football Company annuncia ufficialmente la nomina dell'italiano Rocco Maiorino come direttore atletico della società".

Il dirigente italiano ha lavorato al Milan dal 2005 fino al 2017, svolgendo la mansione di capo scout del settore giovanile e della Prima Squadra tra il 2005 ed il 2014, salvo poi diventarne il direttore sportivo vero e proprio dal marzo 2014 all'aprile 2017. Dopo l'esperienza al Milan ne ha provata una in Spagna, al Las Palmas, fino ad approdare in Arabia Saudita come Head of Palyer Developments dell'U16.