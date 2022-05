Albertini: "Il Milan sia consapevole dei propri mezzi. Uomo chiave? Spero Ibra"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha parlato in un'intervista al Corriere della Sera della lotta scudetto, individuando i fattori decisivi da qui a fine stagione per il Diavolo: "Sarà fondamentale per i rossoneri avere consapevolezza nei propri mezzi. I giocatori devono scendere in campo senza paura e senza pensare all'obiettivo finale, valorizzando i pregi evidenziati finora, su tutti la spavalderia e l'incoscienza".

Poi l'attenzione si sposta sui singoli: "Mi auguro che a fare la differenza sia Ibrahimovic. Si parla di uno scudetto insperato a inizio campionato, ma chi ha detto che i dirigenti non lo avevano indicato come un traguardo da centrare? Non capisco perché non debba pianificare di vincere visto il suo rendimento".