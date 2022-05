Albertini: "Mi rivedo in Tonali, ma per come sa inserirsi in area mi ricorda Conte"

MilanNews.it

Demetrio Albertini, ex centrocampista rossonero, ha parlato così di Sandro Tonali alla Gazzetta dello Sport: "In lui mi rivedo per il ruolo in campo, postura, movenze e per il percorso simile che sta facendo, a vent’anni indossava la maglia del Milan come me. Premesso questo, devo dire che io dentro l’area non ci sono mai arrivato se non per tirare i rigori... A chi assomiglia questo Tonali? A me ricorda molto Antonio Conte. Un centrocampista di inserimento, che sa giocare per la squadra ma che ha caratteristiche individuali importanti, un trascinatore".