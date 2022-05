Albertini su Tonali: "Quanto vale? Oggi come oggi non ha prezzo, anche perchè non è sul mercato"

MilanNews.it

Dopo una stagione così, quanto può valere ora Sandro Tonali? La Gazzetta dello Sport lo ha chiesto a Demetrio Albertini, ex centrocampista rossonero, il quale ha spiegato: "Oggi come oggi non ha prezzo, anzitutto perché non è sul mercato e poi perché la stagione non è ancora finita. Se dovesse vincere lo scudetto, i parametri potrebbero cambiare e il suo valore potrebbe anche superare i 50 milioni".