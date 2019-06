Albertosi: "Milan, Boban ok per parte politica. Ora serve un ds esperto"

Il Milan cerca di definire la struttura societaria rendendola ancora più solida. E prova a far entrare nel club anche Zvonimir Boban, grande ex rossonero ora con un ruolo di primo piano nella Fifa. "Se dovrà occuparsi della parte politica e di tenere rapporti con Lega e Federcalcio potrebbe essere un'ottima idea anche in considerazione dell'esperienza maturata alla Fifa", dice a Tuttomercatoweb.com Ricky Albertosi, ex portiere milanista. "Se invece gli si vuol affidare un ruolo più legato all'area tecnica sarei più dubbioso perché non so quali possano essere i suoi contatti con i club e i procuratori".

Il ruolo più importante di Maldini le piace?

"La società pian piano inizia ad essere ben strutturata. Maldini è come Antognoni per la Fiorentina: è stato un grandissimo calciatore che ha fatto la storia del Milan e che avrebbe meritato di entrare prima nel club. Ora servirebbe un ds e se fosse tornato Braida per me sarebbe stato perfetto. Al Milan serve un uomo d'esperienza".