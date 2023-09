Albertosi sul derby di Milano: "5-1? Non c’è tutta questa distanza tra le due squadre"

vedi letture

In merito alla pesante sconfitta del Milan nel derby di Milano, Enrico Albertosi, ex portiere rossonero, ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Secondo me non c’è tutta questa distanza tra le due squadre, i quattro gol di differenza sono esagerati. Partite come il derby a volte raccontano storie a parte, sono imprevedibili e nessuno avrebbe scommesso su un punteggio così eclatante. Per il Milan, adesso è importante superare la disfatta. Contro il Verona, Leao ha segnato nei primi minuti e ha messo la gara in discesa, ma la squadra non mi è sembrata brillantissima".