Albertosi sul derby: "Il Milan deve giocare per vincere a costo di prendere tre gol"

In vista del derby in programma tra due settimane, Enrico Albertosi, ex portiere rossonero, ha dichiarato a tuttomercatoweb.com: "Il Milan al derby deve giocare per vincere a costo di prendere tre gol; l'Inter deve recuperare una partita e potenzialmente ha 7 punti di vantaggio dunque ora i rossoneri devono giocarsi il tutto per tutto".