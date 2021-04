Albertosi sulla Super League: "Questa storia mi sa di bluff. Berlusconi non avrebbe detto sì"

Enrico Albertosi, ex portiere rossonero, ha rilasciato queste parole alla Gazzetta dello Sport sulla Super League: "Non esiste. Proprio non esiste. Questi club per rientrare dei miliardi che hanno speso vogliono raccogliere altri soldi. Io la Coppa dei Campioni l’ho fatta col Cagliari e col Milan ed è qualcosa di unico. Spero si ricredano. Questa storia mi sa di bluff. Berlusconi non avrebbe avallato, anche perché non avrebbe messo in difficoltà il Milan".