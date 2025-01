Aldo Serena: "Conceiçao per ora ha fatto un capolavoro, ora serve la continuità"

Aldo Serena, ex attaccante rossonero e opinionista Sky è intervenuto ai microfoni di tuttomercatoweb.com e inizialmente si è soffermato sul derby della Mole di oggi: "E' un derby tra acciaccati - ha detto - il Toro da quando c'è stato l'infortunio di Zapata ha iniziato a zoppicare e fa fatica a far gol. La Juve è in una fase di enorme involuzione dopo le grande aspettative. Con Bremer la difesa era invulnerabile, il suo infortunio ha condizionato tanto. Ora è alla ricerca di una formula tutelante per il gioco ma anche vincente perchè alla Juve vogliono vincere".

L'Inter e la ripartenza

"E' un'Inter - ha detto riferendosi al ko in Supercoppa - che quando escono giocatori di metà campo come Calha e Mkhitaryan fa fatica e forse servirebbe una gestione delle energie più oculata perché i cambi hanno fatto che non valgono i titolari. Si era parlato di una rosa ampia e qualitativamente elevata e forse non è cosi. Lautaro? Ha segnato in Supercoppa e ne ha sbagliato un altro. Capitano certi momenti involutivi e ti innervosisci, forzando cerchi soluzioni che non vanno bene. Serve restare glaciali e non allarmarsi. Inter favorita per lo scudetto? sì, ma alla pari con Napoli e Atalanta".

Il Milan e il rilancio

"Conceiçao per ora ha fatto un capolavoro. Il Milan pareva svuotato e con situazioni che sembravano controverse tra allenatore e qualche giocatore. Ha rivitalizzato elementi che parevano intristiti come Leoa e Theo. E' partito alla grande, ora serve la continuità".