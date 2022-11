Alexandre Pato lascia Orlando. Il contratto dell'ex Milan non è stato rinnovato

Fonte: tuttomercatoweb.com

Alexandre Pato lascia Orlando City. L'ex attaccante del Milan non ha rinnovato il contratto con il club americano, dove era arrivato a febbraio 2021, ed è quindi svincolato: per lui 27 presenze in stagione con 4 reti e l'ennesima operazione al ginocchio. Il 33enne brasiliano non gioca da agosto.