Allegri al Milan? Capello: "Dovrebbe innanzitutto entrare nella testa dei giocatori e ricompattare lo spogliatoio"

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero Fabio Capello ha commentato così il possibile ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan: "Se la volontà - che approvo - è quella di fare un Milan più italiano, direi di sì. Tra i nostri allenatori liberi sulla piazza Max è il migliore. È un vincente e conosce già Milanello, ma anche la squadra, per averla affrontata fino a un anno fa da avversario. Saprebbe, insomma, dove mettere le mani da subito.

Allegri dovrebbe innanzitutto entrare nella testa dei giocatori, perché i problemi del Milan attuale sono tutti lì. Mancano i leader e non c’è uno zoccolo duro italiano a trainare gli altri. La mia impressione da fuori, poi, è che lo spogliatoio non sia del tutto compatto, che ci siano gruppi e gruppetti. Ecco, Max nel caso dovrebbe cominciare da lì. Se il calcio di Allegri ormai sia superato? Max non si può discutere. Non sarà spettacolare, ma i risultati parlano per lui. E chi crede che il suo calcio sia antico, semplicemente non ne capisce molto di questo sport".