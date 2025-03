Altafini: "Milan, basta tecnici stranieri. De Zerbi e Italiano li vedrei bene in rossonero"

Josè Altafini, ex attaccante del Milan (205 presenze e 120 gol, ndr), parla del futuro della panchina rossonera, visto che Conceicao non è riuscito a convincere in questi primi mesi. Le sue parole:

"Ho rispetto per i traguardi importanti centrati da Conceiçao in Portogallo, ma al Milan - dopo essere partito bene con la vittoria della Supercoppa Italiana, i risultati fatti sono stati negativi. Allenare il Milan è un’altra cosa rispetto al Porto. Non capisco perché il club vada sempre su tecnici stranieri, quando ce ne sono davvero tanti di bravi tra quelli italiani.

Tra i giovani ritengo De Zerbi e Italiano molto bravi. Li vedrei bene alla guida di un grande club come il Milan. L’importante, però, è che da parte della dirigenza ci sia un progetto chiaro. Non si può più sbagliare dopo questa stagione".