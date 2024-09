Altafini: "Milan, l'errore vero è stato fatto in estate. Perchè non hai preso De Zerbi?"

Intervistato da Tuttosport, Josè Altafini, ex attaccante rossonero, ha detto la sua su chi prenderebbe al Milan al posto di Paulo Fonseca: "Chi eventualmente al posto di Fonseca? Sicuramente un italiano. I nostri allenatori restano i migliori al mondo. Mi auguro che il Milan non sbagli ancora, prendendo un altro straniero che faticherebbe a imporsi nel nostro calcio. Sarri e Allegri sono ottimi tecnici e farebbero entrambi, seppur con caratteristiche diverse, al caso dei rossoneri. L’errore vero è stato fatto però quest’estate…

Non capisco come mai il Milan non abbia puntato su un allenatore giovane e bravo come De Zerbi. Sarebbe stato perfetto anche per il tipo di calcio offensivo che volevano fare i dirigenti. Che peccato lasciarlo andare a Marsiglia".