Altri guai per Robinho, c'è il pericolo di fuga dal Brasile: passaporto ritirato

Nuovi guai per Robinho, dopo la condanna di ormai un anno fa da parte della Corte di Giustizia italiana a nove anni di carcere per una violenza sessuale ai danni di una giovane ragazza albanese avvenuta a Milano circa dieci anni fa. L'ex attaccante di Milan e Real Madrid, che da tempo si è rifugiato, come uomo libero, nel suo Brasile, ha ricevuto nelle scorse ore una misura cautelare da parte del suo paese. Come riporta O Bola, l'ex attaccante brasiliano avrebbe ricevuto un diktat di non lasciare il paese, dovendo riconsegnare il suo passaporto entro cinque giorni.