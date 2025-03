Ambrosini: "Botta difficile da digerire per il Milan. C'era un ambiente particolare..."

vedi letture

L'ex centrocampista Massimo Ambrosini ha parlato a DAZN dopo la sconfitta casalinga del Milan contro la Lazio di ieri sera sul rettangolo verde del Meazza: "Il Milan aveva rimesso in piedi una partita complicatissima. Questa botta sarà complicata da digerire, ho la sensazione che nel finale potesse succedere di tutto. Però la Lazio si è meritata la vittoria con una prestazione di livello. C'era un ambiente particolare per freddezza, difficile giocarci... Se sei un po' frenato quando hai la palla, è quando non ce l'hai che devono esserci attenzione, concentrazione e voglia di non prendere gol. In quello il Milan è mancato e va al di là della tattica".

Serie A, la classifica aggiornata

1. Inter 58 punti

2. Napoli 57

3. Atalanta 55

4. Lazio 50

5. Juventus 49*

6. Bologna 47

7. Fiorentina 45

8. Roma 43

9. Milan 41

10. Udinese 39

11. Torino 34

12. Genoa 31

13. Como 28

14. Verona 26*

15. Cagliari 25

16. Lecce 25

17. Parma 23

18. Empoli 22

19. Venezia 18

20. Monza 14

*una gara in meno

Il programma completo della 27ª giornata di Serie A

Fiorentina - Lecce 1-0

Atalanta - Venezia 0-0

Napoli - Inter 1-1

Udinese - Parma 1-0

Monza - Torino 0-2

Bologna - Cagliari 2-1

Genoa - Empoli 1-1

Roma - Como 2-1

Milan - Lazio 1-2

03/03/2025 Lunedì 20.45 Juventus - Hellas Verona DAZN/SKY