Ambrosini: "Il Milan è in salute, ha superato il momento difficile"

Massimo Ambrosini, ex giocatore rossonero, ha commentato così il momento del Milan dopo la vittoria dei rossoneri contro la Salernitana: "Il Milan ha dimostrato di essere in salute, ha avuto un momento di difficoltà ma lo ha superato. Ora arriva il Liverpool nelle condizioni mentali migliori, un po' meno fisicamente, ma il Milan sta bene. Rispetto all'anno scorso, c'è più equilibrio nel campionato. L'anno scorso il Milan è stato messo sotto da 3-4 partite che l'hanno allontanato dall'Inter. Non so se i rossoneri avranno ancora un periodo così e anche se ci sarà una squadra in grado di staccare tutte le altre. Pioli si aspettava più squadre in lotta per lo scudetto, ma a questo ritmo era davvero dura".