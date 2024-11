Ambrosini: "Il Milan ha tanto talento, ma ad oggi non ha una base solida"

Due squadre che in estate hanno cominciato un nuovo progetto tecnico e che al momento vanno avanti tra alti e bassi. Il Milan ha avuto qualche problema in più, ma al ritorno dalla sosta a San Siro ci sarà proprio la sfida tra rossoneri e bianconeri. Massimo Ambrosini, in diretta su DAZN, commenta così lo stato di forma delle due squadre:

“La Juventus in questo momento ha una base solida e un’attitudine che raramente la vedi cambiata nello sviluppo delle partite: la Juventus quella partita la fa sempre. Poi è un caso che prende 4 gol a Milano contro l’Inter. Di quei 4 gol sono 2 rigori e 2 disattenzioni. Per il resto fa sempre quella partita lì.

Sul Milan

Il Milan in queste prime 12 partite ha dato troppe volte la sensazione di lasciare qualcosa in termine di atteggiamento, attenzione. I gol che ha preso testimoniano che quella base che la Juventus ha, solida, il Milan non ce l’ha. Il Milan secondo me, rispetto alla Juve, ha una base di talento e una base di forza che per me è anche superiore alla Juventus in termine di qualità. Ma la Juventus in questo momento ha una base indubbiamente più forte”.