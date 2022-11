Ambrosini: "Il paragone CDK-Kakà è stato ingiusto e ingeneroso. Sono due giocatori molto diversi"

MilanNews.it

Quando Charles De Ketelaere è sbarcato a Milanello, qualcuno lo ha paragonato a Ricardo Kakà. Massimo Ambrosini, ex centrocampista rossonero ed ex compagno di squadra del brasiliano al Milan, ha dichiarato a Tuttosport su questo paragone: "Di Kakà ce n’è uno ogni cinquant’anni. Quando Ricky è arrivato in Italia questo sport stava cambiando e lui era un prototipo di calciatore diverso. Per questo averlo paragonato a De Ketelaere è stato ingiusto e ingeneroso, ma credo che quel parallelismo sia durato poco visto quanto siano diversi i due come giocatori".