Ambrosini: "Le prossime gare contro Atalanta, Torino e Milan saranno test decisivi per capire la Juventus dove si vuole mettere"

"La Juventus non ha fatto una buona partita dal punto di vista stilistico, non è stato un grande spettacolo perché i ritmi erano bassi. La buona notizia per Allegri sono i pochi rischi corsi, ma dal punto di vista della reazione il Sassuolo ha lasciato un po' di scorie dal punto di vista del coraggio e della precisione tecnica". Così Massimo Ambrosini, ex centrocampista, ha analizzato a DAZN la vittoria di misura conquistata questa sera dalla Juventus contro il Lecce grazie a un gol realizzato al 57esimo da Arkadiusz Milik.

Ambrosini nonostante il successo ottenuto dai bianconeri nell'anticipo della sesta giornata di Serie A non è troppo convinto della prestazione vista oggi: "Quella di oggi è stata una Juve che se si fosse confrontata con un livello diverso avrebbe fatto fatica. Le prossime gare contro Atalanta, Torino e Milan saranno test decisivi per capire la Juventus dove si vuole mettere".