Ambrosini: "Piatek deve saper gestire la pressione, Suso può fare la differenza"

Nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero Massimo Ambrosini ha parlato anche di Piatek e Suso. Ecco le sue parole: "Piatek ha fatto vedere le sue qualità, ma ora deve dimostrare di saper gestire la pressione. E’ il numero 9 del Milan e questo significa vivere con la pressione da quando ti svegli a quando vai a dormire. Deve capire che la richiesta di incrementare il gioco della squadra non gli toglie nulla sotto porta. Suso trequartista? All’inizio ero un po’ dubbioso, ma se Giampaolo si è esposto in modo così deciso vuol dire che ha visto delle cose. Jesus può fare la differenza soprattutto se sei in controllo costante della partita. A me Giampaolo piace e mi fido di lui e delle sue idee. Occorre tempo per trovare identità, ma il Milan deve affidarsi alle idee del proprio tecnico, mettersi nelle sue mani".