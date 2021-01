Ambrosini: "Quello che Ibra ti trasmette è qualcosa di magico e coinvolgente. Mandzukic? Ha avuto l'ok del capo..."

Intervenuto a Radio 24 durante la trasmissione "Tutti convocati", l'ex rossonero Massimo Ambrosini ha parlato così di Ibrahimovic e dell'arrivo di Mandzukic: "Quello che Ibra ti trasmette a livello personale è qualcosa di magico e coinvolgente. La mia intervista con lui parlava del suo cambiamento. Il suo essere leader è sempre funzionale a un qualcosa di cui beneficia la squadra. Come vedo Mandzukic in quello spogliatoio? Ha avuto il placet del capo (Ibra), quindi non vedo particolari problemi".