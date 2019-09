Ambrosini scommette su Calhanoglu: "Può essere la sorpresa della stagione"

L'ex rossonero Massimo Ambrosini ha commentato così il mercato estivo del Milan ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Intrigante, con una logica. Krunic per esempio è estremamente funzionale per le idee del tecnico, Bennacer un talento, di Leao mi parlano tutti in modo eccellente, Hernandez può togliere linearità come Rebic. Ma per arrivare quarto il Milan dovrà spremere il massimo delle proprie possibilità. Chi può essere l’uomo sorpresa dell’anno? Calhanoglu può rendere di più. Sa fare tante cose, però lo attendo in modo più costante sotto porta. Ma non dimentichiamo che dei sei punti rossoneri molto passa da lui".