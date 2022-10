MilanNews.it

Questo il pensiero a DAZN di Massimo Ambrosini, ex giocatore rossonero, su Charles De Ketelaere: "Secondo me a destra potrebbe fare bene per le caratteristiche che ha. Mi dà la sensazione che è un ragazzo che si sta applicando molto in fase difensiva e questo gli toglie un po' di spensieratezza quando ha la palla al piede".