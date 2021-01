Ambrosini sul Milan: "Ha un'anima e una grande consapevolezza della propria forza"

Massimo Ambrosini, ex centrocampista rossonero, è intervenuto a "Tutti convocati" su Radio 24 e ha commentato così il momento del Milan: "Il Milan ha un'anima e una consapevolezza della propria forza che in questo momento gli permettono di stare davanti a tutti. Senza fare proclami è da un mesetto a questa parte che hanno capito che possono star lì fino alla fine. Paragone col Milan del 99? E' diverso, noi ci siamo rivelati a 7-8 giornate dalla fine, ma dal punto di vista del talento non eravamo quella squadra lì e abbiamo approfittato di errori di altre squadre, Lazio in primis. Questo Milan è un anno che è così".