Ambrosini: "Vedo grande coraggio in questo Milan"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Presente negli studi di DAZN dopo Verona-Milan, Massimo Ambrosini, ex giocatore rossonero, ha parlato così della squadra di Pioli: "Io vedo grande coraggio in questo Milan. Poi va detto che in questa stagione il Milan ha dovuto fare a meno del suo leader in difesa, cioè Kjaer, al suo leader a tutto campo, cioè Kessie che non ha ripetuto la scorsa stagione, e poi ha avuto poco Ibrahimovic, ma nessuno si è mai lamentato. I rossoneri hanno saputo superare le difficoltà".