Ambrosini: "Vedrei bene il Milan con il 4-3-3. Reijnders con Fofana e Loftus, non male eh..."

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero Massimo Ambrosini ha dichiarato sul fatto che Paulo Fonseca vuole un Milan aggressivo in campo: "Non è una questione di caratteristiche, ma di predisposizione mentale. Poi da ex centrocampista posso dire che a volte non serve nemmeno che le punte facciano chissà quali rincorse. Già posizionarsi con il corpo in un certo modo, chiudendo le vie di passaggio ai difensori avversari, mi aiutava molto a capire come reagire a mia volta. Il lavoro difensivo degli attaccanti parte da questi dettagli".

L'ex centrocampista milanista ha poi detto la sua su un possibile cambio di modulo, passando al 4-3-3: "Reijnders trequarista? Preferisco Loftus-Cheek in quella posizione, se devo dire la mia. L’olandese mi piace di più in un centrocampo a tre. Come vedo un Milan con il 4-3-3? Bene. Sono sicuro sarà un’opzione, sia dall’inizio che a partita in corso: Reijnders con Fofana e Loftus, non male eh".