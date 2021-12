Amelia: "Il Milan ha tutto per vincere lo scudetto, determinanti i recuperi di Leao e Rebic"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex portiere rossonero Marco Amelia ha commentato così le chance scudetto del Milan di Pioli: "Credo che questo Milan già al momento abbia tutte le caratteristiche in regola per tentare di vincere lo scudetto. In più recupererà giocatori determinanti come Leao e Rebic, due che in un gruppo così fanno la loro parte: sono utili all’allenatore per pensare a diverse strategie di gara e per avere più alternative possibili. E quando hai più giocatori che vogliono dimostrare il loro valore, diventare protagonisti, si alza il livello di competitività anche all’interno della squadra ed è positivo per tutti. Giocare una sola gara a settimana li può agevolare ulteriormente, specie nella rotazione della rosa e nel rischio di infortuni. Ma tutto dipenderà dall’Inter: ripeto, restare vicini e pronti ad approfittare di un’eventuale passo falso...".