Amelia su Milan-Roma: "Se il Diavolo vuole ambire all'Europa deve vincere"

Intervistato da Tuttosport, il doppio ex Marco Amelia ha parlato così di Milan-Roma: "La partita di oggi conta molto per il Milan. Se vuole ambire a un posto europeo, deve vincere. Perché ottenere i tre punti vorrebbe dire accorciare la classifica e dare un’ulteriore spinta all’ambiente dopo quello che è stato fatto di buono a Lecce. La squadra ha reagito alla prima difficoltà ed è stato un bel segnale. Occorre confermarlo subito. Un posto in Europa League sarebbe un ottimo risultato viste le difficoltà della stagione, soprattutto all’inizio. Vincere uno scontro diretto sarebbe vitale per accendere ulteriormente l’ambiente. Il Milan ha bisogno di una fiammata positiva che possa dare una costanza di risultati. Per questo motivo è una partita spartiacque, a seconda di come andrà a finire. Vincere contro la Roma sarebbe un bel segnale. Se pensiamo a come ha tenuto il campo dopo l’espulsione di Rebic a Torino e la reazione dopo il pareggio del Lecce, sono spunti positivi per Pioli perché sa di poter contare su una squadra che sa reagire. E se c’è questa caratteristica, gli fai dare quel qualcosa in più. E a Pioli va dato merito per come ha lavorato, nonostante le difficoltà dovute alle voci su Rangnick. E quelle voci influenzano lo spogliatoio, ve lo garantisco".



