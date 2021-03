Amelia svela: "Al Chelsea ho iniziato ad avere problemi a schiena ed anche, non riuscivo più a prendere in braccio i miei figli"

Marco Amelia, intervenuto a Sky Sport 24, ha svelato di aver avuto seri problemi alla schiena che lo hanno portato all'addio al calcio, fino all'intervento chirurgico di qualche giorno fa: "Al Chelsea ho iniziato ad avere problemi alla schiena e alle anche. Ho sentito un'intervista di Murray, ha detto che probabilmente avrebbe smesso per questi problemi, ma ha continuato. Ho preparato un'operazione rimandata causa Covid, l'ho fatta la scorsa settimana. Ora sto bene, cammino con le stampelle, devo però rifare tutti i muscoli e sto lavorando nove ore al giorno. Per Natale posso pensare di buttare le stampelle ed iniziare a corrichiare un po', oltre a prendere in braccio i miei figli. Non ce la facevo a portartli a letto, per abbracciarli dovevano salire in piedi sul divano".